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Туризм

Туристы Белокурихи заплатили 24 млн рублей курортного сбора

В первом полугодии 2019 года в Белокурихе получили 23,9 млн рублей курортного сбора. Более 5 млн уже направили на предпроектные работы по благоустройству, сообщили в региональном управлении по туризму и курортному делу.

Туристы на кресельном подъемнике в Белокурихе.
Туристы на кресельном подъемнике в Белокурихе.
Настасья Коваленко

На собранные деньги планируют благоустроить пешеходную зону курорта: заменить и покрасить ограждения тротуаров, сделать ремонт мостов в городе, продолжить обустройство прилегающих лесов к курортной зоне.

Уже сделаны дизайн-проекты пешеходной зоны «Ореховая аллея», санатория «Алтайский замок».

Для сравнения, объем курортного сбора на Ставрополье с начала года достиг 139 млн рублей, отмечает ТАСС.

Курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. Эксперимент по сбору средств с отдыхающих в четырех курортных регионах РФ продлится пять лет — до 2022 года. В Алтайском крае курортный сбор туристы платят только в Белокурихе (50 рублей в сутки).

Всего в Алтайском крае в 2019 году планируют собрать и направить на благоустройство Белокурихи 34,7 млн рублей.

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