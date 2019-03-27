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Туризм

Долги по налогам «Бирюзовой Катуни» погасят из бюджета Алтайского края

Долги особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» перед ФНС России погасят из бюджета Алтайского края. Речь идет о 5,2 млн рублей, сообщает официальны сайт региона со ссылкой на Евгения Дешевых, начальника краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь.
Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

По словам Дешевых, накануне состоялась встреча с руководителем управления ФНС по краю Юрием Куриленко, где рассмотрели варианты поэтапной выплаты задолженности по налогам.

При этом налоговики уже направили в арбитражный суд Алтайского края иск о банкротстве «Бирюзовой Катуни». ФНС хочет включить в реестр требований кредиторов более 5,7 млн рублей. Он принят к производству. Первое заседание назначено на 25 апреля.

В турзоне «Бирюзовая Катунь» в настоящее время зарегистрировано 24 резидента с объемом инвестиций более 8 млрд рублей. В том числе «Актив Парк», который построил гостиничный комплекс на 120 мест с рестораном.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Ее разместили на левом берегу Катуни в районе горы Красный камень в Алтайском районе региона. Проект был рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей.

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