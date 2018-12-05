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«Жемчужная река» до Нового года отменила все туры из Барнаула на Хайнань

Туроператор «Жемчужная река» приостановил продажу туров на Хайнань из Барнаула, сообщает «Турдом» со ссылкой на коммерческого директора «Жемчужной реки» Евгения Косинкова. Это связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не смогла продлить полетную программу в аэропорт Саньи. Барнаульцы с оплаченными путевками на декабрь остались без запланированного отпуска, а за уже отдыхающими перевозчик до Нового года отправит несколько пустых рейсов.

Хайнань. Китай.
Хайнань. Китай.
СС0

Что произошло?

Полетные программы на Хайнань сняли из Барнаула, Томска, Читы, Благовещенска, Новокузнецка и Кемерова.

Туроператор «Жемчужная река» снова перенес запуск авиарейсов из Барнаула в Хайнань
Туризм

По словам Косинкова, авиакомпании «Алроса» не продлили разрешения на выполнение чартерной программы в аэропорт Санья в период с 13 по 31 декабря.

В связи с этим туроператор «Жемчужная Река» совместно с перевозчиком решили приостановить полеты до получения разрешения на регулярные рейсы с января 2019 года.

Туристам авиаперевозчик сообщил, что прекращает полетную программу в Китай с 12 декабря.

По данным «Турдома», до 31 декабря «Алроса» выполнит шесть вылетов на Хайнань для планового вывоза туристов.

Что делать туристам?

Барнаульцам, которые купили туры на рейсах перевозчика «Алроса» c 5 декабря по 31 декабря, оператор предлагает:

  • отправиться на отдых в другие даты, но только уже из аэропортов Кемерова или Хабаровска на бортах авиакомпании «ИрАэро» (самолеты летают по вторникам и пятницам),
  • с 1 января уже лететь на регулярных рейсах «Алросы» из своего города,
  • аннулировать тур без удержания фактически понесенных расходов.

С какими проблемами столкнулась «Жемчужная река»?

Евгений Косинков отметил, что для компании это стало неожиданностью. Однако ситуации с переносами и отменой рейсов возникали в этом году несколько раз.

Сначала туроператор перенес старт прямых рейсов из Барнаула в Хайнань с начала марта на 3 мая, потом на июнь, после на август. Это было связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не могла оформить разрешение на полеты.

Почему туристы не торопятся покупать дешевые путевки из Барнаула на Хайнань
Туризм

Перед запуском полетной программы на пресс-конференции представители авиакомпании «Алроса» и туроператора «Жемчужная река» уверяли агентов и туристов, что проблем с документами не возникнет. 13 августа первый чартер наконец-то вылетел.

Однако алтайские турагенты на встрече заявили, что доверие к оператору подорвано, и пока не спешат сотрудничать с компанией. После предыдущих срывов полетной программы многие туристы фактически потеряли деньги.

Несмотря на недоверие агентов, все места на первом рейсе на Хайнань из Барнаула быстро раскупили. На путевки были низкие цены — в августе недельный тур на остров стоил от 38 тыс. рублей на двоих с проживанием в отеле «три звезды».

Что известно о туроператоре

«Жемчужная река» — китайско-российский туроператор, который работает около 20 лет. В августе компания запустила полетные программы на Хайнань из Барнаула, Кемерова и Томска, а с сентября поставила рейсы из других городов — Благовещенска, Читы, Новокузнецка.

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