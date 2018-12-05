«Жемчужная река» до Нового года отменила все туры из Барнаула на Хайнань

Что произошло?
Полетные программы на Хайнань сняли из Барнаула, Томска, Читы, Благовещенска, Новокузнецка и Кемерова.
По словам Косинкова, авиакомпании «Алроса» не продлили разрешения на выполнение чартерной программы в аэропорт Санья в период с 13 по 31 декабря.
В связи с этим туроператор «Жемчужная Река» совместно с перевозчиком решили приостановить полеты до получения разрешения на регулярные рейсы с января 2019 года.
Туристам авиаперевозчик сообщил, что прекращает полетную программу в Китай с 12 декабря.
По данным «Турдома», до 31 декабря «Алроса» выполнит шесть вылетов на Хайнань для планового вывоза туристов.
Что делать туристам?
Барнаульцам, которые купили туры на рейсах перевозчика «Алроса» c 5 декабря по 31 декабря, оператор предлагает:
- отправиться на отдых в другие даты, но только уже из аэропортов Кемерова или Хабаровска на бортах авиакомпании «ИрАэро» (самолеты летают по вторникам и пятницам),
- с 1 января уже лететь на регулярных рейсах «Алросы» из своего города,
- аннулировать тур без удержания фактически понесенных расходов.
С какими проблемами столкнулась «Жемчужная река»?
Евгений Косинков отметил, что для компании это стало неожиданностью. Однако ситуации с переносами и отменой рейсов возникали в этом году несколько раз.
Сначала туроператор перенес старт прямых рейсов из Барнаула в Хайнань с начала марта на 3 мая, потом на июнь, после на август. Это было связано с тем, что авиакомпания «Алроса» не могла оформить разрешение на полеты.
Перед запуском полетной программы на пресс-конференции представители авиакомпании «Алроса» и туроператора «Жемчужная река» уверяли агентов и туристов, что проблем с документами не возникнет. 13 августа первый чартер наконец-то вылетел.
Однако алтайские турагенты на встрече заявили, что доверие к оператору подорвано, и пока не спешат сотрудничать с компанией. После предыдущих срывов полетной программы многие туристы фактически потеряли деньги.
Несмотря на недоверие агентов, все места на первом рейсе на Хайнань из Барнаула быстро раскупили. На путевки были низкие цены — в августе недельный тур на остров стоил от 38 тыс. рублей на двоих с проживанием в отеле «три звезды».
Что известно о туроператоре
«Жемчужная река» — китайско-российский туроператор, который работает около 20 лет. В августе компания запустила полетные программы на Хайнань из Барнаула, Кемерова и Томска, а с сентября поставила рейсы из других городов — Благовещенска, Читы, Новокузнецка.