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4 июня 14°C

Евгений Дешевых ответил на требование понизить курортный сбор в Алтайском крае

Делать выводы об эффективности курортного сбора в Алтайском крае пока рано, заявил начальник регионального управления по туризму Евгений Дешевых на пресс-конференции 3 июня. По его мнению, доводы противников сбора «как минимум, неоднозначны».

Евгений Дешевых
Евгений Дешевых
Дмитрий Лямзин

Дешевых заявил, что в первый год существования курортного сбора происходила «настройка системы». Подводить черту удался ли эксперимент, пока рано. «Мы сами до конца не понимаем эффектов или их отсутствия. Нужно понаблюдать, помониторить ситуацию», — сказал Дешевых.

Он считает, что в тех аргументах, которые приводят противники сбора, нет серьезного финансово-экономического обоснования.

Евгений Дешевых,
начальник управления по туризму Алтайского края:

— Говорят, что за 7 месяцев прошлого года количество неплательщиков было 78 человек, а за первый четыре месяца текущего 114 человек. Но от общего количества людей, заплативших курортный сбор в прошлом году, это цифра незначительная, около одной сотой процента.

Что мешает собирать курортный сбор: версия Дешевых

По мнению Дешевых, есть ряд факторов, которые «действительно вызывают отрицательные эмоции у отдыхающих». Но они связаны скорее не с самим курортным сбором, а с механизмом его администрирования — и в этом надо разбираться.

  1. Курортный сбор в основном взимают наличными, что неудобно.
  2. Если возможен безналичный расчет, то банк берет комиссию за услуги эквайринга.
  3. Многие жители края и другие отдыхающие не понимают, на какие цели направляются эти деньги.

«Много разных аспектов в комплексе влияют на отношение к курортному сбору, и решение должно быть комплексным. И, может быть, совсем не связанным с понижением платежа», — резюмировал Дешевых.

Напомним, в 2019 году в Алтайском крае курортный сбор повысили с 30 рублей до 50. Руководители санаториев Белокурихи и депутаты города выступили против повышения. Они считают, что сам курортный сбор — это «дополнительный раздражающий фактор» для потенциальных клиентов и без того «уязвимых» алтайских здравниц. Их конкурентоспособность упадет и бизнес в итоге пострадает.

Цифра

34,7 млн рублей курортного сбора планируется собрать в Алтайском крае в 2019 году направить их на благоустройство Белокурихи.

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