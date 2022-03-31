1 апреля
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Туризм

Горный Алтай стал вторым по популярности местом мечты у россиян

Горы Алтая обогнали Камчатку, Питер, Крым и еще множество локаций по популярности у россиян, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Участники турклуба АГУ совершили уникальное путешествие по горам Алтая.
Участники турклуба АГУ совершили уникальное путешествие по горам Алтая.
Андрей Дудник

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин мечтает посетить озеро Байкал (24%).

12% задумываются о путешествии на Горный Алтай. Причем женщины хотят посетить горный регион чаще: 12% против 11% у мужчин.

Еще 11% хотели бы на Камчатку.

Каждый десятый мечтает о поездке в Санкт-Петербург, столько же — об отдыхе в Крыму, 7% хотели бы путешествовать по Карелии.

Калининград и Сочи мечтают посетить по 6%.

Еще 6% заявили, что хотят посмотреть всю Россию.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. У респондентов была возможность указать необходимое количество вариантов ответа.

Кстати, каждый пятый россиянин (20%) проведет лето дома или на даче (18%). Только 2% готовы поехать отдыхать в Алтайский край.

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