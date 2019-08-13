Грузия теряет миллионы долларов из-за резкого падения турпотока из России

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович сказал РБК, что «цифры, приведенные премьер-министром вполне правдоподобны». По его словам: 60 млн долларов — это примерно 60 тыс. человек, с каждого по тысяче долларов. Канторович считает, что «в августе Грузию ждут, скорее всего, сравнимые с июлем потери».

Правительство Грузии разработало две программы поддержки малого и среднего туристического бизнеса. Премьер надеется, что этого будет достаточно, чтобы компании быстро справились с возникшими проблемами.

Прямое авиасообщение с Грузией было прервано с 8 июля 2019 года указом Путина. Президент издал документ после антироссийских протестов в Тбилиси в ночь на 21 июня. В Кремле запрет прямых перелетов назвали мерой по защите россиян и заверили, что полного запрета на поездки в Грузию вводиться не будет.

В июле, по данным Национальной администрации туризма Грузии, приток туристов из России снизился на 6,4% по сравнению с июлем 2018 года — до 159,1 тысячи человек. Тем не менее, доля россиян составила 14,5% от всех иностранных туристов. Ранее ожидалось, что в 2019 году в Грузии будет побит рекорд по посещаемости туристов. В частности, предполагалось, что с наступлением лета и до конца года страну посетят еще около 1 млн российских туристов.