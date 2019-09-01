Губернатор Томенко рассказал, что «Белокуриха-2» сменит название

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе встречи с президентом Национальной курортной ассоциации рассказал, что «Белокуриха-2» получит новое название. То, которое есть сегодня, он охарактеризовал как рабочее.

Виктор Томенко сказал, что в правительстве региона решили уйти от понятия «Белокуриха-2», так как «оно проектное, рабочее», и перейти на название «Белокуриха Горная», сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Со своей стороны академик РАН и президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов ответил, что название «Белокуриха горная» будет в самом деле более понятно отдыхающим из других регионов страны.

Предпринимаются и другие действия для продвижения санаторно-курортных ресурсов Белокурихи. Так, сейчас в городе-курорте работают эксперты из Германии, они учат свои российских коллег быть «экспортно направленными» — иначе говоря, продавать услуги зарубежных клиентам.

Обучение пройдут сотрудники трех белокурихинских санаториев — «Белокуриха», «Россия» и «Алтай» (ранее «Алтай-West»). Ранее о том, что готовы оказать помощь в продвижении курортных услуг, говорили и представители итальянского «Банка Интеза».