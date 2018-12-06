Поезд в Сочи будет ходить не из Новосибирска, а из Барнаула

Кроме того, поезд, который ходил по маршруту Новосибирск-Бийск, теперь будет отправляться из Томска.
Удлинение маршрутов позволит расширить географию перевозок на курорты Алтайского края, отметил Булгаков.
В расписании, которое начнет действовать с 9 декабря, появятся также три новых маршрута поездов дальнего следования: Томск-Караганда, Новосибирск-Абакан, Новокузнецк — Тюмень. Они будут курсировать через день.
Ранее altapress.ru писал, что маршрут нового международного поезда Томск — Караганда пройдет через Новосибирск, Барнаул, Кулунду, Павлодар и Астану.