Поезд в Сочи будет ходить не из Новосибирска, а из Барнаула

С 9 декабря пассажирский поезд в Адлер будет ходить не из Новосибирска, а из Барнаула. Об этом рассказал Алексей Булгаков, заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре, пишет «Интерфакс».