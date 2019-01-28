В соцсетях делятся восторгами и огорчениями от новой, только что открытой, горнолыжной трассы в Белокурихе-2

«Тут классно»
«Мишина гора» — это самый высокогорный горнолыжный комплекс региона, рассказал сайт «Бийский округ», расположен он на высоте 800 метров. В субботу 26 января, на следующий день после торжественного открытия, здесь побывала депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.
Татьяна Ильюченко,
депутат АКЗС (в Инстаграм):
Хорошая, интересная трасса, почти километровый спуск, который можно разнообразить. Отличное место.
Хвалят новую трассу и другие.
«Супер»! «Место волшебное»… «Классно тут. И подъёмник удобный, кстати. И ценник не напрягает. И парковка большая. И вообще. И пока не так много народу, очереди нет».
Однако уже во вторую половину дня в субботу бугельный подъемник, ввод которого торжественно отпраздновали накануне, по каким-то причинам остановился. И многие были недовольны.
Иван, Бийск:
Когда настроился отлично покатать на новой трассе, провел в пути более 2-х часов, а подъемник по техническим причинам НЕ РАБОТАЕТ! В очередной раз #мишинагора принесла огорчение и убытки. В связи с поломкой подъёмника, вместо катания пришлось фотографироваться, изображая радость
На следующий день администратор странички «Белокуриха-2» в Инстаграм и ВКонтакте объяснил, что в воскресенье на горе была плохая погода — сильные порывы ветра. По этой причине подъемник и выключен.
Что известно о новой горнолыжной трассе?
- Горнолыжный комплекс «Мишина гора» имеет две трассы длиной 980 метров каждый шириной 60−85 метров.
- Перепад высоты 225 метров.
- Бугельный подъемник имеет пропускную способность 720 человек в час (по другим данным — 1,2 тыс. человек).
- Работает тюбинговая трасса длиной 240 метров (она построена еще в прошлом году).
- Есть прокат лыж, палок, очков и сноуборда.
- Имеется кафе и парковка на 600 автомобилей.
- Подходит и для профессионалов, и для любителей и новичков.
- Стоимость объекта составила 100 млн рублей, инвестор АО «Курорт Белокуриха».