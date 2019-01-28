В соцсетях делятся восторгами и огорчениями от новой, только что открытой, горнолыжной трассы в Белокурихе-2

Накануне выходных 25 января в Белокурихе-2 официально и в полном формате ввели новый горнолыжный комплекс «Мишина гора». И уже в субботу новую трассу, теперь уже оборудованную подъемником, приехали опробовать любители скоростного спуска. Отзывы, в основном, положительные. Если не считать того, что подъемник перестал работать во вторую половину дня.

«Тут классно»

«Мишина гора» — это самый высокогорный горнолыжный комплекс региона, рассказал сайт «Бийский округ», расположен он на высоте 800 метров. В субботу 26 января, на следующий день после торжественного открытия, здесь побывала депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.

Татьяна Ильюченко,

депутат АКЗС ( в Инстаграм):

Хорошая, интересная трасса, почти километровый спуск, который можно разнообразить. Отличное место.

Хвалят новую трассу и другие.

«Супер»! «Место волшебное»… «Классно тут. И подъёмник удобный, кстати. И ценник не напрягает. И парковка большая. И вообще. И пока не так много народу, очереди нет».

Однако уже во вторую половину дня в субботу бугельный подъемник, ввод которого торжественно отпраздновали накануне, по каким-то причинам остановился. И многие были недовольны.

Иван , Бийск:

Когда настроился отлично покатать на новой трассе, провел в пути более 2-х часов, а подъемник по техническим причинам НЕ РАБОТАЕТ! В очередной раз #мишинагора принесла огорчение и убытки. В связи с поломкой подъёмника, вместо катания пришлось фотографироваться, изображая радость

На следующий день администратор странички «Белокуриха-2» в Инстаграм и ВКонтакте объяснил, что в воскресенье на горе была плохая погода — сильные порывы ветра. По этой причине подъемник и выключен.

На горнолыжном комплексе «Мишина гора» в Белокуриха-2. biysk-ok.ru

Что известно о новой горнолыжной трассе?