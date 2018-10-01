Зависимы от сезона: что происходит на туристическом рынке Алтайского края

На заседании экспертного совета собрались представители турбизнеса, организаций АРАТ и «Алтайтурцентра», а также управления по внешним связям, туризму и курортному делу. Они рассказали об итогах летнего турсезона, главных событиях отрасли в 2018 году и планах на ближайшие годы.
Подвела погода
Начало турсезона в Алтайском крае было провальным, отметил Александр Смирнов, директор турфирмы «Плот». География туристов расширилась, однако их число по сравнению с прошлым годом не изменилось. По наблюдениям автобусных перевозчиков, в этом году турпоездок было на 15% меньше.
Елена Евсюкова,
врио заместителя начальника краевого управления по туризму:
Холодные весна и начало лета внесли свои корректировки в летний турсезон. При этом по итогам восьми месяцев 2018 года, как ни странно, отмечается небольшой рост турпотока. Посмотрим, что будет в конце года.
Перспективное направление
В Алтайском крае планируют развивать медицинский туризм. Ежегодный рост этого рынка в России составляет около 20%. Алтайский край имеет высокий потенциал и может занять достойное место в этом направлении, считает Елена Евсюкова. По ее словам, за первые шесть месяцев 2018 года край посетило около 5 тысяч «медицинских» туристов. Из них 50% — это жители регионов России, 30% — Казахстана, 7% — Германии, а оставшиеся — представители других стран.
В этом году презентовали национальный проект по экспорту медицинских услуг. Перспективными направлениями, которые пользуются спросом в регионе, считаются диагностика, стоматология и косметология.
По словам Людмилы Ивановой, руководителя агентства «Пятница», в их компании заинтересованы в развитии медицинского туризма. Однако для этого алтайским клиникам нужно получить международные сертификаты, с помощью которых они смогут работать через медицинские агентства Европы.
Но подобные системы сертификации требуют колоссальных затрат, отметил Константин Недосеко, заместитель главного врача Краевой клинической больницы.
«Если мы хотим выходить на международный рынок, то должны перестроиться», — считает Татьяна Смышляева, заместитель главного врача диагностического центра Алтайского края.
Туристы хотят зрелищ
В Алтайском крае стало больше массовых туристических событий. На территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» фестивали собирают сотни тысяч туристов за сезон. На соревнования по триатлону, которые проходили в августе, сюда приезжали не только из соседних регионов, но и из других стран.
Сергей Сошенко,
гендиректор ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»:
Увеличивается количество событийных мероприятий, и гостей становится больше. Преимущественно туристы в «Бирюзовой Катуни» отдыхают два-три месяца в год. Поэтому мы придумываем мероприятия, чтобы привлекать отдыхающих круглый год.
За счет событийного туризма развивается и алтайская игорная зона «Сибирская монета». После прихода нового инвестора в комплексе Altai Palace проводят музыкальные фестивали и спортивные соревнования и предлагают туристам отдых европейского уровня.
По словам Евсюковой, событийный туризм помогает увеличить турпоток. Для этого на год вперед формируется календарь, который включает крупные праздники и фестивали на разных туристических площадках края.
Главные события туротрасли Алтайского края в 2018 году
- Алтайский край попал в список регионов, в которых предусмотрено субсидирование туроператоров. Постановление об этом подписали в августе. Это приведет к увеличению туристического потока и повлияет на снижение стоимости турпоездок, отметила Елена Евсюкова.
- В 2018 году запустили субсидированный рейс Барнаул — Казань. Это повлияло на рост туристов в регионе. Представители Татарстана заинтересованы в оздоровительном отдыхе на территории Алтайского края, рассказали в управлении по туризму.
- Важным событием года стала передача полномочий по управлению ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» правительству Алтайского края. В прошлом году на территорию турзоны зашли новые резиденты и начали строить туробъекты. По словам Сергея Сошенко, в сентябре 2018 года на экспертном совете одобрили еще две заявки инвесторов. Через два-три года туристы уже смогут отдохнуть на новых турбазах.
- Алтайские гостиницы получат «звезды». С 1 января 2019 года средства размещения, которые имеют более 50 номеров, обязаны пройти процедуру классификации. Гостиницам и отелям «поменьше» присвоят категории в течение нескольких лет.