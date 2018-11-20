За границу или на Алтай: где встретить Новый год-2019 барнаульцам

Цены на заграничные новогодние туры-2019 по сравнению с прошлым годом не выросли. Однако барнаульцы пока не торопятся бронировать путевки, рассказали в турфирмах. Altapress.ru выяснил, куда можно поехать на праздники и сколько это стоит.

Куда улететь отдохнуть на Новый год-2019

На новогодние каникулы барнаульцы могут напрямую улететь на морские курорты Таиланда, Вьетнама и Китая.

Из краевой столицы улететь на Пхукет можно 29 декабря, а в Паттайю — 27 декабря. Последний перед Новым годом чартер во Вьетнам полетит 24 декабря.

Из Новосибирска на эти направления запланировано больше прямых рейсов, поэтому улететь на курорты можно 29, 30 и 31 декабря, отметили в турфирме «Пятница».

В Таиланде и Вьетнаме в конце декабря — начале января очень жарко. Однако на китайском острове Хайнань в это время года погода бывает непредсказуемой.

Наталья Белоусова,

руководителя турфирмы «Охота»:

Многие туристы выбирают на Новый год страны с гарантированно теплой погодой. В Китае в это время года с погодой может не повести. В декабре море здесь теплое, но к концу месяца оно остывает. Многих туристов это не устраивает.

Цены на новогодние туры на 30−50% выше, чем на обычные «зимние» путевки. Однако в сравнении с прошлым годом дороже они не стали. В среднем, тур на море на одного человека в период каникул стоит 50−60 тыс. рублей.

При этом барнаульцы стали больше экономить на отдыхе, отметили агенты.

Наталья Белоусова,

руководителя турфирмы «Охота»:

Турист привыкает к определенному уровню обслуживания, отдыхает только в отелях «4 звезды» и «5 звезд», но если видит, что цена на Новый год в них высокая, то рассматривает альтернативные варианты, но уже на «3 звезды». Многие для отдыха готовы «пожертвовать» звездностью отелей или набором услуг.

По сравнению с прошлым годом, туристы не торопятся покупать новогодние туры. Хотя в ноябре прошлого года мест в популярных зарубежных отелях уже не было, отметила Людмила Иванова, руководитель турфирмы «Пятница».

Горный Алтай в октябре. Ксения Николашкина.

Где встретить Новый год в Сибири

Белокуриха — самое популярное сибирское направление на Новый год и каникулы, рассказали турагенты. Сюда едут не только отдохнуть и развлечься, но и поправить здоровье.

В среднем проживание праздники обойдется в 4,5−6 тыс. рублей в сутки на двоих. В новогоднюю ночь в Белокурихе не все отели и санатории предлагают банкеты. Отпраздновать Новый год можно в местных ресторанах и кафе.

В Горном Алтае средняя цена номера на двоих в новогодние даты от 2,7 тыс. рублей, а ценник на банкет выставляют в районе 6−7 тыс. рублей с человека.

В Шерегеш заявок на Новый год пока мало, рассказали в турфирмах. На кемеровском курорте цены на турбазы и банкеты выше, чем на Алтае. В среднем суточное размещение стоит 6−9 тыс. рублей на двоих, а банкет в новогоднюю ночь около 9 тыс. рублей с человека.

Сколько стоят новогодние туры за границу?*

* цены на двоих с размещением в отеле 3*, с завтраками

Туры в Таиланд: от 114 тыс. рублей. Паттайя , 12 ночей. Вылет 27 декабря из Барнаула,

12 ночей. Вылет 27 декабря из Барнаула, от 156 тыс. рублей. Пхукет. Тур на 11 ночей. Вылет 29 декабря из Барнаула.

Туры во Вьетнам: от 115 тыс. рублей. Нячанг , 11 ночей. Вылет 24 декабря из Барнаула,

11 ночей. Вылет 24 декабря из Барнаула, от 129 тыс. рублей. Фантьет , 11 ночей. Вылет 26 декабря из Новосибирска,

11 ночей. Вылет 26 декабря из Новосибирска, от 167 тыс. рублей. Фукуок , 11 ночей. Вылет 25 декабря из Новосибирска.

Как отдыхаем в январе 2019

Новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. 29 декабря будет сокращенный рабочий день.