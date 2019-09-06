Мрачная красота Рудного Алтая: чем может удивить туристов Горная Колывань

Барнаульский музей «Мир камня» запустил туры для школьников по Рудному Алтаю: весь сентябрь детей будут бесплатно возить на экскурсии в Горную Колывань. Altapress.ru выяснил, что там можно увидеть и почему даже взрослым стоит побывать в этом месте хотя бы один раз.

Причудливые пейзажи

Самое известное место в Рудном Алтае — озеро Колыванское, которое даже включено в список чудес России. Озеро находится в Змеиногорском районе, возле села Саввушка, откуда и получило свое второе название — Саввушка. Поблизости виднеется астрономическая станция — это Алтайский оптико-лазерный центр имени Германа Титова, военно-стратегический объект, впрочем, абсолютно безопасный для здоровья отдыхающих.

Горная Колывань. Жанна Редько

На восточном и южном берегах водоема расположились причудливые скалы из овальных плоских камней. Геологи считают, что так сложилось, потому что именно здесь когда-то проходила линия прибоя древнего моря. Местная легенда гласит, что эти камни «привел в порядок» богатырь Колыван. Так или иначе, на Алтае вы такой пейзаж больше нигде не встретите.

Ученые рассказывают, что люди издавна селились на берегах Колыванского: в 1982 году археологи обнаружили недалеко от скал поселение древних обитателей конца III — начала II тысячелетия до нашей эры. Сегодня здесь расположились туристы.

Для отдыхающих на берегу Колыванского озера есть несколько турбаз с домиками и кемпинг. Неподалеку находятся небольшие магазины, походная баня, а также прокат катамаранов и скутеров.

Медитация у прозрачной воды

В получасе езды от Саввушки, возле поселка 8 Марта Курьинского района, находится озеро Белое. Его тоже любят туристы: вода здесь теплая и прозрачная, берег пологий, с мягким и чистым песком. В водной глади отражается гора Синюха — очень красиво.

Горная Колывань. Жанна Редько

На берегу растет жимолость, малина, шиповник, караган. А в центре озера располагается небольшой остров из гранитных скал, на котором, по местной легенде, втайне от императрицы Елизаветы Петровны печатал монеты «сам Акинфий Демидов».

Горная Колывань. Жанна Редько

Сегодня водоем имеет статус памятника природы федерального значения и уже давно «оброс» инфраструктурой. На берегу есть несколько турбаз с домиками, кемпинговая зона, однако и для тех, кто путешествует дикарями, место найдется. Но никаких аттракционов здесь нет. Туристы, которые едут на Белое за развлечениями, остаются разочарованными: отдых здесь исключительно медитативный.

Священное восхождение

Гора Синюха считается священным местом Горной Колывани. На ее вершине установлен крест, вокруг — скалистые арки и колонны, которые действительно чем-то напоминают основание храма.

Здесь природные гранитные чаши наполняются дождевой водой, которая считается целебной, а на склоне располагается святой источник, к которому часто приходят паломники. Кроме того, у подножия горы находится озеро Моховое. Только купаться в нем нельзя: в озере очень чистая вода, но дно поросло водорослями и тиной.

Чтобы добраться до подножия Синюхи, нужно пройти всего пару километров от поселка 8 Марта. От подножия идут две тропы: по северо-западному и северо-восточному склонам. Восхождение будет под силу даже туристу-новичку. С вершины открывается впечатляющий пейзаж: отсюда можно увидеть озера, близлежащие горы и город Змеиногорск.

Завод и мрачные лабиринты

В 10 километрах от Змеиногорска находится знаменитое Черепановское месторождение. Здесь в XVIII веке добывали серебро. Во время экскурсии по месторождению можно побывать в шахтах, похожих на пещеры, пройтись по мрачным подземным лабиринтам и даже увидеть самородное серебро.

Но чаще всего туристы приезжают в село Колывань, чтобы увидеть камнерезный завод. Вот где «душа» Рудного Алтая. Именно здесь была создана легендарная «Царица ваз», которую сегодня можно увидеть в Эрмитаже. Посетители могут побывать в цехах, которым уже более двух сотен лет, посмотреть, как работают современные мастера, а также приобрести сувенир на память.

Здесь же, на заводе, располагается Колыванский музей истории камнерезного дела. В экспозиции можно увидеть монеты 1745−1755 годов, образцы камней и работы камнерезов: от уникальной камеи «Родомысл», созданной в XIX веке, до уменьшенной в 10 раз копии «Царицы ваз».