На курорте Белокуриха-2 планируют построить пятизвездочный отель и вторую горнолыжку

Олег Акимов,

заместитель гендиректора компании «Курорт Белокуриха»:

Во-первых, это спа-отель на собственном земельном участке. Во-вторых, горнолыжный комплекс на горе Глухариной: здесь уже есть практически готовая трасса 2100 метров с несколькими выкатами. По предварительным подсчетам, этот проект будет стоить в несколько раз дороже своего предшественника — «Мишиной горы», поскольку потребует строительства кресельного подъемника. Мы рассчитываем найти по этому направлению соинвесторов, однако если этого не случится, реализуем сами. В-третьих, гостиничный комплекс у Глухариной на 1000 мест. И, наконец, группа объектов с акватермальным комплексом и пятизвездочной гостиницей в центральной части «Белокурихи-2».

Спа-отель будет на 50 мест, пятизвездочный отель — на 167 мест. Также на курорте появится приемный хаб — туристический центр с расширенным функционалом, уточнили altapress.ru в пресс-службе компании.

Общая стоимость новых объектов, а также сроки окупаемости, озвучат в феврале. Предложения по этим проектам предоставят потенциальным инвесторам на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в середине февраля в Сочи. Им предложат участвовать в разработке отдельных объектов, покупать проекты целиком или долями.

Напомним, 25 января на Белокурихе-2 открыли горнолыжную трассу с бугельным подъемником на Мишиной горе. На курорте также есть историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода» с трактиром «Гоголь», лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы». Также инвесторы построили несколько гостиниц, которые пока не работают.