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На курорте «Манжерок» впервые пройдет Снегафест

С 26 по 27 января 2019 г. на всесезонном курорте «Манжерок» пройдет первый «Манжерок Снегафест». Ожидается, что в эти выходные соревнования соберут свыше ста человек — любители и профессионалы приедут со всей Сибири.

Сноуборд.
Сноуборд.
СС0

Участникам будет предложена разнообразная программа, предусматривающая знакомство с инфраструктурой курорта, горнолыжные соревнования в ски-даблкросс и сноуборд-даблкросс, фристайл контест в сноупарке и суперфинал по фристайлу. Для детей и подростков пройдут веселые старты, а также любительский параллельный слалом. Для тех, кто не умеет кататься организованы бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду для детей и взрослых. Для более опытных пройдут бесплатные мастер-классы по слалому, фристайлу, фрирайду и ски-бордкроссу.

Призовой фонд соревнований составляет 30 тысяч рублей. Помимо денежных призов победители и призеры получат подарки от курорта в виде проживания в гостиницах и бесплатные ски-пассы. Зрители и участники в эти выходные могут воспользоваться скидками на проживание и ски-пассы по промокоду #манжерокснегафест.

Афиша.
Афиша.
Источник: всесезонный курорт «Манжерок»
Афиша.
Афиша.
Источник: всесезонный курорт «Манжерок»

Зрители также не обойдутся в стороне, их ждут: катания на собачьих упряжках, насыщенная программа с музыкой, диджеем и ведущим, фото и видеоотчёт, призы, подарки и розыгрыши, отличное настроение и яркие впечатления. Отметим, что мероприятие организовано курортом при поддержке — школы сноуборда и лыж SnowRiders.

Подробная информация о мероприятии и скидках: 8 (913) 992-88-88 и на сайте www.mglk.ru

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