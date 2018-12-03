На «Сибирскую масленицу» приглашают приехать со своим чучелом

9 марта 2019 года на территории туркомплекса «Сибирское подворье» в селе Новотырышкино пройдет фестиваль «Сибирская Масленица». Гостей приглашают приехать на праздник со своим чучелом и получить за это деньги.

В 2019-м на празднике проведут конкурс «Наша Масленица», который связан с традицией сжигать на костре масленичное чучело. Его проводит компания «Сандуны Алтай». Для участия в конкурсе нужно привезти на праздник свое чучело, которое в высоту должно быть более полутора метров.

По словам организаторов, образ чучела должен быть «веселым и позитивным». Сделать его нужно из натуральных материалов, которые при горении не будут выделать неприятный запах, черный дым и копоть.

Жюри оценит оригинальность конкурсных работ. Трое участников за 1,2,3 места получат денежные призы — от 15 до 50 тыс. рублей.

Подробности конкурса на сайте фестиваля. Программа «Сибирской масленицы» будет известна позднее.