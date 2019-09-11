Отдых «Все включено» рядом! А осенью до 25% дешевле

Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете так, как не отдыхали даже за месяц на курорте! Вас уже ждут в «Русском Доме» — на базе, которая расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах от Барнаула.
Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «Все включено»! В стоимость, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание, а также все развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!
Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и ожившая «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!
Для детей действуют скидки от 50% до 100% (в зависимости от возраста).
Кстати, в сентябре-ноябре также действуют осенние скидки до 25%!
Гости могут побывать на приусадебном подворье: покормить домашнюю живность. Всех желающих научат доить корову и козу, седлать лошадь, кормить-поить домашних животных и птиц.
В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, сделанное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости. Здесь вы сможете отведать различные блюда русской кухни, а после трапезы вас прокатят до бани на конной упряжке.
- Увидеть настоящую осень с ее буйством красок и дарами природы…
- Насладиться тишиной и природными звуками сибирского леса…
- Полюбоваться осенними алтайскими пейзажами, услышать шелест опадающей листвы под подошвами…
- Ощутить вкус и пользу натуральных продуктов — которые попадают на стол прямо со здешней фермы…
- Увидеть рукотворные чудеса, вспомнить знакомые с детства сказочные сюжеты…
- Отоспаться в уединенном домике, построенном из натуральной древесины…
- Побыть наедине с собой и близкими людьми вдали от суеты мегаполиса…
- Стать ближе к природе — почувствовать себя ее частью…
Все это по истине бесценно для горожанина!
За всем этим стоит отправиться в путешествие!
Хозяева «Русского Дома» дают личную гарантию, что вы получите здесь массу ярких впечатлений! Приезжайте — и убедитесь сами!
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Справки и бронирование — через администраторов базы
по телефонам: 8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64,
Сайт: www.russ-dom.ru
Е-mail: russ-domru@ya.ru
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Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала