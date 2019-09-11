Отдых «Все включено» рядом! А осенью до 25% дешевле

У вас нет времени на полноценный отпуск, и вы можете выкроить для отдыха всего несколько дней?

Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете так, как не отдыхали даже за месяц на курорте! Вас уже ждут в «Русском Доме» — на базе, которая расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах от Барнаула.

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «Все включено»! В стоимость, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание, а также все развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!

Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и ожившая «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Для детей действуют скидки от 50% до 100% (в зависимости от возраста). Кстати, в сентябре-ноябре также действуют осенние скидки до 25%!

Гости могут побывать на приусадебном подворье: покормить домашнюю живность. Всех желающих научат доить корову и козу, седлать лошадь, кормить-поить домашних животных и птиц.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, сделанное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости. Здесь вы сможете отведать различные блюда русской кухни, а после трапезы вас прокатят до бани на конной упряжке.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

Увидеть настоящую осень с ее буйством красок и дарами природы…

Насладиться тишиной и природными звуками сибирского леса…

Полюбоваться осенними алтайскими пейзажами , услышать шелест опадающей листвы под подошвами…

услышать шелест опадающей листвы под подошвами… Ощутить вкус и пользу натуральных продуктов — которые попадают на стол прямо со здешней фермы…

Увидеть рукотворные чудеса , вспомнить знакомые с детства сказочные сюжеты…

вспомнить знакомые с детства сказочные сюжеты… Отоспаться в уединенном домике , построенном из натуральной древесины…

построенном из натуральной древесины… Побыть наедине с собой и близкими людьми вдали от суеты мегаполиса…

Стать ближе к природе — почувствовать себя ее частью… Все это по истине бесценно для горожанина! За всем этим стоит отправиться в путешествие!

Хозяева «Русского Дома» дают личную гарантию, что вы получите здесь массу ярких впечатлений! Приезжайте — и убедитесь сами!

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Справки и бронирование — через администраторов базы

по телефонам: 8−913−279−70−89, 8−913−217−75−32, 8 (385−91) 3−40−80, 8 (385−91) 3−40−64,

Сайт: www.russ-dom.ru

Е-mail: russ-domru@ya.ru

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Схема проезда из Барнаула (около 1,5 часов в пути на авто или автобус от гор. автовокзала