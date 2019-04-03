Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля 7°C
262

Путешествие мечты. А куда хотели бы отправиться вы?

Представьте: чемодан собран, место в самолете забронировано, как вы любите возле иллюминатора, такси уже ожидает, чтобы отвезти вас в аэропорт. Этого момента вы ждали и все тщательно планировали, мечтали и вот, наконец, он настал. Да, да, вы отправляйтесь в путешествие своей мечты.

Путешествие мечты.
Путешествие мечты.
Фото предоставлено ГК "Авиафлот"

Туристическая компания «Авиафлот» всегда готова воплотить мечты своих туристов в реальность. А куда мечтают отправиться в путешествие сами сотрудники компании? У каждого из нас совершенно разные представления об отпуске мечты, но объединяет нас одно — любовь к путешествиям.

Доминикана.
Доминикана.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Татьяна,
бухгалтер:

Доминикана — это точно путешествие моей мечты! Из огромных вариантов, куда отправиться путешествовать — именно это место манит. Почему? Все просто, это маленький кусочек рая. Здесь атмосфера спокойствия и безмятежности, а природа просто нереальной красоты! Ну и конечно, фламинго… одна из самых красивых птиц на земле. Мечтаю увидеть их своими глазами.

Мальдивы.
Мальдивы.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Александр,
администратор:

Конечно Мальдивы! Кто не мечтает побывать в этих местах?! Эти белоснежные пляжи, пальмы вокруг, а вода прозрачная и бирюзовая. Это острова мечты! Здесь легко можно потеряться на несколько дней и забыть о бытовых проблемах.

Марокко.
Марокко.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Анна,
главный экономист:

Хочу в Марокко! Это загадочная страна со своей культурой, колоритом и традициями. Настоящая восточная сказка! Безумно хочу погрузиться в эту атмосферу, насладиться солнцем на золотистом пляже, ласковым и теплым морем. Обязательно попробовать национальную кухню! И конечно отправиться на исследование «старых городов». Из достопримечательностей хотела бы побывать в Фесе и Марракеше, ну и естественно Пустыня Сахара — топовая достопримечательность Марокко, без посещения которой путешествие по стране будет не полным.

Каппадокия.
Каппадокия.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Виктория,
менеджер по подбору персонала:

Когда я была студенткой, у меня было хобби — коллекционировать открытки из разных стран, кстати, этим хобби я до сих пор увлекаюсь. И вот однажды, одна моя хорошая знакомая, отправилась в путешествие в Турцию, привезла мне открытку, на которой были изображены разноцветные воздушные шары, парящие над потрясающими, красочными скалами… Это была Каппадокия, самый центр Турции! Я просто влюбилась в это прекрасное место! И, конечно же, с тех пор у меня появилась маленькая мечта — увидеть это место вживую… а, как известно, мечты должны сбываться!

Греция.
Греция.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Ольга,
менеджер по продажам туристических услуг:

Греция… Как давно я мечтаю о встрече с тобой… Вдруг сделать шаг в солнечное утро на берегу манящего и радушного Крита. Почувствовать теплоту мягкого песка и ощутить легкий бриз в моих волосах, окунуться в лазурные воды Средиземного моря… а потом… часами слушать греческие напевы с бокалом терпкого красного вина и ощущать вкус свежего сыра и спелых оливок… Греция, мы обязательно встретимся, потому что в тебе прекрасно все… И я думаю, мы созданы друг для друга!

Г. Санкт-Петербург.
Г. Санкт-Петербург.
Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Мария,
менеджер по рекламе:

Несмотря на богатство всей нашей планеты, я мечтаю о путешествии в Санкт-Петербург. Этот город хранит в себе не только историческое наследие нашей страны, но и нетипичные места для отдыха, интересные экскурсионные маршруты и тёплую атмосферу. Смотря на фотографии, казалось бы, обычных улиц Санкт-Петербурга, ты видишь в них сказку, которая незаметна в других уголках России. Увидеть город наяву действительно мечтают многие!

В «Авиафлот» все мечты включены! Специальные предложения по системе «все включено»:
  • Турция на 2 недели вылет из Барнаула стоимость от 32 700 руб.
  • Египет на 7 ночей вылет из Москвы стоимость от 34 700 руб.
  • Египет на 10 ночей вылет из Усть-Каменогорска стоимость от 45 700 руб.
  • Кипр на 7 ночей вылет из Новосибирска стоимость от 39 800 руб.
  • Тунис на 11 ночей вылет из Новосибирска стоимость от 41 000 руб.
  • ОАЭ на 7 ночей вылет из Новосибирска стоимость от 45 000 руб.
  • Греция на 9 дней вылет из Новосибирска стоимость от 47 000 руб.
  • Иордания на 11 ночей вылет из Москвы стоимость от 48 000 руб.
  • Вьетнам на 13 ночей вылет из Барнаула стоимость от 60 000 руб.

Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего путешествия, поможет в осуществлении вашей мечты!

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

*Стоимость действительная на момент публикации и указана на человека при 2-х местном размещении. Подробности уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот».

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость