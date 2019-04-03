Путешествие мечты. А куда хотели бы отправиться вы?

Представьте: чемодан собран, место в самолете забронировано, как вы любите возле иллюминатора, такси уже ожидает, чтобы отвезти вас в аэропорт. Этого момента вы ждали и все тщательно планировали, мечтали и вот, наконец, он настал. Да, да, вы отправляйтесь в путешествие своей мечты.

Туристическая компания «Авиафлот» всегда готова воплотить мечты своих туристов в реальность. А куда мечтают отправиться в путешествие сами сотрудники компании? У каждого из нас совершенно разные представления об отпуске мечты, но объединяет нас одно — любовь к путешествиям.

Доминикана. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Татьяна,

бухгалтер:

Доминикана — это точно путешествие моей мечты! Из огромных вариантов, куда отправиться путешествовать — именно это место манит. Почему? Все просто, это маленький кусочек рая. Здесь атмосфера спокойствия и безмятежности, а природа просто нереальной красоты! Ну и конечно, фламинго… одна из самых красивых птиц на земле. Мечтаю увидеть их своими глазами.

Мальдивы. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Александр,

администратор:

Конечно Мальдивы! Кто не мечтает побывать в этих местах?! Эти белоснежные пляжи, пальмы вокруг, а вода прозрачная и бирюзовая. Это острова мечты! Здесь легко можно потеряться на несколько дней и забыть о бытовых проблемах.

Марокко. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Анна,

главный экономист:

Хочу в Марокко! Это загадочная страна со своей культурой, колоритом и традициями. Настоящая восточная сказка! Безумно хочу погрузиться в эту атмосферу, насладиться солнцем на золотистом пляже, ласковым и теплым морем. Обязательно попробовать национальную кухню! И конечно отправиться на исследование «старых городов». Из достопримечательностей хотела бы побывать в Фесе и Марракеше, ну и естественно Пустыня Сахара — топовая достопримечательность Марокко, без посещения которой путешествие по стране будет не полным.

Каппадокия. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Виктория,

менеджер по подбору персонала:

Когда я была студенткой, у меня было хобби — коллекционировать открытки из разных стран, кстати, этим хобби я до сих пор увлекаюсь. И вот однажды, одна моя хорошая знакомая, отправилась в путешествие в Турцию, привезла мне открытку, на которой были изображены разноцветные воздушные шары, парящие над потрясающими, красочными скалами… Это была Каппадокия, самый центр Турции! Я просто влюбилась в это прекрасное место! И, конечно же, с тех пор у меня появилась маленькая мечта — увидеть это место вживую… а, как известно, мечты должны сбываться!

Греция. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Ольга,

менеджер по продажам туристических услуг:

Греция… Как давно я мечтаю о встрече с тобой… Вдруг сделать шаг в солнечное утро на берегу манящего и радушного Крита. Почувствовать теплоту мягкого песка и ощутить легкий бриз в моих волосах, окунуться в лазурные воды Средиземного моря… а потом… часами слушать греческие напевы с бокалом терпкого красного вина и ощущать вкус свежего сыра и спелых оливок… Греция, мы обязательно встретимся, потому что в тебе прекрасно все… И я думаю, мы созданы друг для друга!

Г. Санкт-Петербург. Фото предоставлено ГК «Авиафлот»

Мария,

менеджер по рекламе:

Несмотря на богатство всей нашей планеты, я мечтаю о путешествии в Санкт-Петербург. Этот город хранит в себе не только историческое наследие нашей страны, но и нетипичные места для отдыха, интересные экскурсионные маршруты и тёплую атмосферу. Смотря на фотографии, казалось бы, обычных улиц Санкт-Петербурга, ты видишь в них сказку, которая незаметна в других уголках России. Увидеть город наяву действительно мечтают многие!

В «Авиафлот» все мечты включены! Специальные предложения по системе «все включено»: Турция на 2 недели вылет из Барнаула стоимость от 32 700 руб.

Египет на 7 ночей вылет из Москвы стоимость от 34 700 руб.

Египет на 10 ночей вылет из Усть-Каменогорска стоимость от 45 700 руб.

Кипр на 7 ночей вылет из Новосибирска стоимость от 39 800 руб.

Тунис на 11 ночей вылет из Новосибирска стоимость от 41 000 руб.

ОАЭ на 7 ночей вылет из Новосибирска стоимость от 45 000 руб.

Греция на 9 дней вылет из Новосибирска стоимость от 47 000 руб.

Иордания на 11 ночей вылет из Москвы стоимость от 48 000 руб.

Вьетнам на 13 ночей вылет из Барнаула стоимость от 60 000 руб.

Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего путешествия, поможет в осуществлении вашей мечты!

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

*Стоимость действительная на момент публикации и указана на человека при 2-х местном размещении. Подробности уточняйте у менеджеров компании «Авиафлот».