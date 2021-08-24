Роскошный курорт на Алтае поборется за звание лучшего отеля из дерева в России

За три месяца в оргкомитет конкурса поступило 76 заявок. Среди регионов были представлены Алтай, Адыгея, Бурятия, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области, Карелия, Казань и Удмуртия.
В шорт-лист вошли отели, санатории, этнокомплексы, глэмпинги, кемпинги и базы отдыха.
Номинанты из Алтайского края, гостиничный комплекс «Золото Алтая» (Смоленский район) и таежная заимка «Лесная сказка» (Белокуриха), в шорт-лист не попали.
В состав жюри вошла глава Ростуризма Зарина Догузова, эксперты и ведущие архитекторы страны.
В сентябре они выберут из шорт-листа победителей. Параллельно идет «народное голосование» в интернете.
Altay Village Teletskoe — курорт премиум-класса на берегу Телецкого озера. Шале курорта выполнены из массива кедра.