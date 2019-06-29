Сибирячка отсудила у туроператора 200 тысяч за сорванный отпуск

Кемеровчанка отсудила у туроператора «Геркулес Трэвел», который работал под брендом «Жемчужная река», более 200 тысяч рублей за сорванный отдых, сообщает « Сибдепо » со ссылкой на материалы дела.

Женщина за 104 тыс. рублей купила путевку на китайский остров Хайнань. В стоимость тура входили авиаперелет из Кемерова и обратно, трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также размещение в отеле «четыре звезды» с предоставлением одноразового питания.

Однако позже фирма «Геркулес Трэвел» не оказала туристские услуги, так как авиакомпания «Алроса» из-за проблем с согласованием полетного расписания сняла рейсы в Санью (город на острове Хайнань).

Жительница Кузбасса направила туроператору претензию с требованием о расторжении договора, попросила вернуть деньги, но ответа так и не получила. После она обратилась в суд. Там пришли к выводу, что так как ответчик не выполнил обязательства по предоставлению туристического продукта, «в связи с чем требование истца о взыскании с ответчика стоимости туристского продукта в размере 84 785,14 рублей подлежит удовлетворению».

В конце июня суд взыскал с компании «Геркулес Трэвел» в пользу кемеровчанки ущерб в размере около 84,7 тыс. рублей, неустойку в размере 50 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в размере 69,3 тыс. рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 10 тыс. рублей. В итоге получилось около 217,9 тыс. рублей. Решение еще может быть обжаловано.

Тысячи туристов остались без отпуска

Туроператор «Жемчужная река» продавал туры на Хайнань с вылетом из Барнаула, Кемерова, Новокузнецка, Томска, Читы и Благовещенска. Однако вскоре продажу туров приостановили из-за того, что авиакомпания «Алроса» не смогла продлить полетную программу в аэропорт Саньи. Туристы не смогли улететь на курорт по купленным путевкам, а у тех, кому это удалось, возникли проблемы с возвращением домой.

В декабре 2018 года Ростуризм исключил из Единого федерального реестра туроператоров оба юрлица, работавших под брендом «Жемчужная Река», — «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел», потому что оператор не смог исполнить обязательства перед туристами.

Вернуть деньги за купленные путевки должна была страховая компания туроператора. Однако фингарантий двух юрлиц «Жемчужной Реки», которые были застрахованы на 20 млн рублей, хватило только на покрытие 1/5 части ущерба (всего без отдыха остались 5420 человек), пишет «Турдом». В фондах туроператора при «Турпомощи» оказалось всего 250 тыс. и 83 970 рублей соответственно. Туристы пожаловались, что суммы выплат их не устраивают, и попытались получить деньги от турагентов.

По последним данным, в судах отменяются решения, согласно которым по финансовым обязательствам «Жемчужной Реки» перед туристами должны были отвечать турагенты. В частности, барнаульскому агентству «Бархатный сезон» удалось обжаловать решение Алтайского краевого суда, по которому компания должна была заплатить неустойку. Подобная ситуация произошла и в Казани, пишет «Турдом». Как отметила юрист Елена Баринова: претензии к агентам в данном случае действительно безосновательны.