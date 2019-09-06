Стало известно, как изменится горнолыжный курорт Шерегеш к новому сезону

К новому сезону в Шерегеше собираются снести здание и киоски, чтобы построить современную широкую горнолыжную трассу. Кроме того, на курорте отремонтируют отели и рестораны, сообщается на сайте Gesh.ru.

Некоторые трассы горнолыжного курорта поменяют свой вид.

Масштабные изменения коснулись трассы «Лоб», где еще в начале лета демонтировали подъемник «Зеленый», чтобы построить более современную четырехместную канатную дорогу для новичков. Выкат трассы будет более широким. Чтобы это сделать, снесут здание «Финиш», расположенное практически по центру выката, а также несколько торговых киосков.

Учебную трассу «Булочка» расширили и убрали крутой уклон около нижней станции подъемника. На завершающей стадии ремонта находится сервисный центр на нижней станции подбрасывающей канатной дороги. Возле нее заасфальтировали парковку.

Бар The Rook переехал в помещение ресторана BeerGesh и кафе The Skovoroda. По данным сайта, некоторые отели, рестораны и кафе к новому сезону поменяют меню и внутренний интерьер.