Теплое море или прогулка по европейским улочкам? Где провести летний отпуск

Где бы ни хотели провести летний отпуск, туристическая компания «Авиафлот» готова предложить подходящие варианты отдыха и его оплаты. Подарите себе отдых, который вы давно планировали.

Какие преимущества вы получите: возможность забронировать «тур мечты»;

отправиться в путешествие с близкими и родными сейчас , не откладывая отпуск на завтра;

не откладывая отпуск на завтра; распланировать необходимые расходы с возможностью оплаты тура частями*.

Вьетнам. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Летний отпуск. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Кипр. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Летний отпуск. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Летний отпуск. Фото предоставлено компанией «Авиафлот». Летний отпуск. Фото предоставлено компанией «Авиафлот».

Торопитесь сделать свой выбор из большого количества предложений от компании «Авиафлот» прямо сейчас:

1. Тур Вьетнам , вылет 26.06 на 13 ночей / 14 дней Стоимость — 33711 руб./ чел. Отель DONG HUNG HOTEL 3 *

2. Тур Сочи , вылет 22.08 на 6 ночей / 7 дней Стоимость — 33 556 руб./ чел в отеле BRIDGE MOUNTAIN КРАСНАЯ ПОЛЯНА 3*

3. Тур Кипр , вылет 04.07 на 6 ночей / 7 дней Стоимость — 41 948 руб./ чел в отеле WINDMILLS HOTEL APTS 4*

4. Тур Испания , вылет 24.06 на 7 ночей Стоимость — 30 928 руб./ чел , проживание в отеле HTOP SECRET COSTA BRAVA 3*,

5. Тур Крым , вылет 20.06 на 5 ночей Стоимость — 34 482 руб./ чел Крым , пансионат ( Солнечногорское)

6. Тур Греция , о. Крит вылет 12.07 на 9 ночей Стоимость — 47 637 руб./ чел в отеле Comfort Vagelis Studios & Apartments 3*,

7. Грузия , Тбилиси , вылет 04.07 на 7 ночей Стоимость — 37 527 руб./ чел отель ATHLETICS HOTEL TBILISI 3*

8. Турция , Кемер , вылет 28.06 на 9 ночей Стоимость — 34 873 руб./ чел Iris Garden Hotel 3*

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании Авиафлот есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Летний отпуск. Фото предоставлено компанией «Авиафлот».