Туроператоры назвали самые дешевые пляжные курорты на майские праздники

Эксперты анализировали путевки с вылетом 26−28 апреля по 12 популярным в этот период пляжным направлениям. Цены включают авиаперелет из Москвы туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, медстраховку и проживание в отеле.
Самым дешевым направлением оказался Крым, где стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тысяч рублей.
Также в список дешевых курортов вошли:
- Анапа — от 28,4 тысяч рублей
- Сочи — от 29,4 тысяч рублей
- Турция — от 49,9 тысяч рублей
- Кипр — от 51,5 тысяч рублей
- Тунис — от 52,7 тысяч рублей
- Болгария — от 63,6 тысяч рублей
- Черногория — от 64,5 тысяч рублей
- Хорватия — от 74 тысяч рублей
- Испания — от 74 тысяч рублей
- Греция — от 75,4 тысяч рублей
- Италия — от 83,9 тысяч рублей
Как ранее писал altapress.ru, среди самых востребованных направлений у жителей Алтайского края (с вылетом из Барнаула) — Таиланд и Вьетнам.