Туроператоры назвали самые дешевые пляжные курорты на майские праздники

Ассоциация туроператоров России опубликовала цены на пляжные туры на майские выходные. Самый дешевый отдых на 10 ночей обойдется в 26 тысяч рублей.

Эксперты анализировали путевки с вылетом 26−28 апреля по 12 популярным в этот период пляжным направлениям. Цены включают авиаперелет из Москвы туда и обратно на двоих взрослых, трансфер, медстраховку и проживание в отеле.

Самым дешевым направлением оказался Крым, где стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тысяч рублей.

Также в список дешевых курортов вошли:

Анапа — от 28,4 тысяч рублей

Сочи — от 29,4 тысяч рублей

Турция — от 49,9 тысяч рублей

Кипр — от 51,5 тысяч рублей

Тунис — от 52,7 тысяч рублей

Болгария — от 63,6 тысяч рублей

Черногория — от 64,5 тысяч рублей

Хорватия — от 74 тысяч рублей

Испания — от 74 тысяч рублей

Греция — от 75,4 тысяч рублей

Италия — от 83,9 тысяч рублей

Как ранее писал altapress.ru, среди самых востребованных направлений у жителей Алтайского края (с вылетом из Барнаула) — Таиланд и Вьетнам.