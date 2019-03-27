Жители Алтайского края стали чаще летать на отдых за границу

Количество выездных туристов из Алтайского края в этом году выросло на 15%. Из Барнаула зимой самолеты летали на тайские курорты — Паттайя, Пхукет — и вьетнамский Нячанг. Об этом рассказали в Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ), зимнего сезона по зарубежным направлениям.

Паттайя

Больше всего туристов летало в Паттайю, сообщила altapress.ru член правления АРАТ Ольга Ришко. В период с октября-2018 по март-2019 на курорт с из Барнаула отправились 8,7 тыс. человек.

Паттайя оказалась самым демократичным по ценам направлением в юго-восточной Азии. Этой зимой путевка на 11 дней стоила от 35 тыс. рублей на человека.

Из краевой столицы туда летало два рейса от двух разных туроператоров, поэтому в условиях конкуренции цены были очень доступными. В прошлый зимний сезон летал один туроператор и рейсов из Барнаула было меньше.

Вьетнам

Пользующийся круглогодичным спросом Вьетнам за прошедшую зиму посетило 8,3 тыс. туристов, которые летали на курорт из барнаульского аэропорта. Эта азиатская страна привлекает жителей региона чистым морем и дешевыми морепродуктами, сказали в ассоциации.

Средний чек на обед с морепродуктами выходит около 300−500 рублей на человека.

Вьетнамский обед. pixabay.com

Пхукет

Любители пляжей в стиле «баунти» предпочитают отдыхать на острове Пхукет. Из Алтайского края это направление с вылетом из Барнаула выбрали 5,6 тыс. туристов.

По данным ассоциации, спрос на путевки увеличился. Эксперты отмечают, что все больше туристов из Алтайского края могут себе позволить отдыхать за границей два раза в год.

В АРАТ подчеркнули, что раннее бронирование на летний сезон уже началось. Специалисты предупреждают клиентов быть бдительными и тщательно выбирать турфирму, особенно после прошлогодней ситуации с «Жемчужной рекой», когда десятки туристов не могли улететь и вернуться с острова Хайнань.

В ассоциации также рассказали, что крупные федеральные туроператоры планируют на следующий зимний сезон снова летать из краевой столицы на полюбившиеся жителям региона морские курорты.

Что такое АРАТ

Алтайская региональная ассоциация туризма была создана в 1995 году для координации деятельности, обеспечения защиты прав и представления общих интересов ее участников, а также обеспечения безопасности и качества сервиса для алтайских туристов. Членами ассоциации являются 44 туристические компании — туроператоры, турагентства, страховая компания, интернет-агентство, санатории.