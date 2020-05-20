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Здоровье

Бывший главный санитарный врач назвал ересью рассуждения о плато в распространении COVID-19

Депутат Госдумы и бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что неправильно называть «плато» тенденцию к снижению интенсивности распространения коронавируса.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

«У нас был подъем заболеваемости, пик заболеваемости и наметившаяся тенденция к снижению. Не „плато“, как говорят люди, которые нахватались всякой ереси. А тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наметилась», — отметил депутат в интервью ТАСС.

Онищенко добавил — в такой ситуации россиянам рано расслабляться, и меры безопасности следует соблюдать.

Если эффективность вакцины от коронавируса, которая сейчас находится на стадии разработки, окажется ниже 50−60%, то риск вакцинации может превысить пользу, ранее заявлял Онищенко, пишет News.ru. Парламентарий пояснил, что в таком случае иммунная система пожилых «не даст адекватной реакции».

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