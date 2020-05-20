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Здоровье

Более 250 новосибирских медиков заразились коронавирусной инфекцией

Коронавирусной инфекцией заболели 254 сотрудника медорганизаций, заявила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на сессии горсовета 20 мая, передает «КоммерсантЪ-Сибирь».

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Это седьмая часть всех заболевших, о которых официально сообщают власти, пишет Тайга.инфо.

По данным на 30 апреля, было известно о 79 заболевших медиках.

Все учреждения обеспечены средствами защиты на 13 дней, добавила Аксенова.

Как ранее сообщал altapress.ru, 19 мая министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 18 мая сообщил о 72 случаях выявления коронавирусной инфекции среди медицинских работников в регионе. 36 человек уже завершили лечение и выписаны. Заболевание протекало в легкой форме.

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