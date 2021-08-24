25 августа 28°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Борется при низкой концентрации. Что известно об антителе, которое может защитить от всех штаммов COVID-19

Ученые из Америки выявили антитело, нейтрализующее все известные мутации коронавируса. Рассказываем, как работает новое соединение и как его исследовали.

Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
Медицина. Здоровье. Шприц. Прививки.
СС0
1 Кто исследовал антитело?

Находка принадлежит ученым из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.

2 В чем заключались разработки?

Авторы изучили 43 образца, чтобы проанализировать, как они предотвращают заражение «исходником» SARS-CoV-2. Сначала воздействие нейтрализующих соединений проверили в чашке Петри, затем самые мощные частицы протестировали на грызунах.

Вакцина.
Вакцина.
CC0
3 Как действует самое эффективное антитело?

Найденное соединение под названием SARS2−38 нейтрализует вирус при низкой концентрации. Воздействует оно на все варианты возбудителя.

4 Какие варианты коронавируса убивает SARS-38?

Ученые опытным путем выяснили, что антитело уничтожает все известные штаммы COVID-19: «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота». Борется оно и с редкими мутациями.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Напомним, в России разработали пятую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Ее могут одобрить в августе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость