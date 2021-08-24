Человек, вирус и иммунитет. Как в России обновили рекомендации по вакцинации от COVID-19

Опубликованный документ содержит информацию о том, как безопасно и эффективно прививать от коронавируса взрослое население. Кроме того, в нем прописано, как обеспечить достоверный учет вакцинированных.
Согласно документу, теперь официально разрешено использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации, переболевших коронавирусом и пациентов от 60 лет. В том числе тех, кто проживает в учреждениях соцзащиты. Меры направлены на профилактику и снижение рисков распространения инфекции.
В усовершенствованной версии рекомендаций есть раздел о вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые начинают антиретровирусную терапию.
«Рекомендуется использование вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», — сообщается в документе.
Из рекомендаций следует, что использование «Гам-КОВИД-Вак» не подразумевает ограничений для ВИЧ-инфицированных пациентов. Это означает, что при их вакцинации не нужно учитывать уровень иммунного статуса, схему антиретровирусной терапии и вирусную нагрузку. Препарат не противопоказан при иммуносупрессивном и иммунодефицитном состояниях.
Рекомендации закрепляют порядок учета вакцинированных. Так, тем, кто поставил прививку или перенес коронавирус в течение последних 6 месяцев, выдают QR-код на портале Госуслуг.
Уточняется, что QR-код для получивших отрицательный результат ПЦР-теста действует 72 часа. Для переболевших — в течение 6 месяцев с даты выздоровления.
У привитых однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» код действует 1 год.