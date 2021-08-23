Дерматологи научились определять переболевших ковидом по ногтям

Распознать переболевшего коронавирусом человека можно по его ногтям, считают ученые из Британской ассоциации дерматологов, пишет Mirror .

После перенесенной инфекции у пациента на ногтях могут остаться заметные горизонтальные линии и появиться углубление у основания.

Еще один признак — красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц. Также у переболевших коронавирусом может быть оранжевый оттенок кончиков ногтей.

Другой тревожный признак — полное выпадение ногтя.

По словам медиков, иногда у заразившегося человека ногти вовсе перестают расти, а через две-три недели на них появляются небольшие углубления, пишет «Росбалт». Они безвредны, и со временем, после выздоровления, ногти вновь отрастают, отмечают врачи.