Диетолог назвал один продукт, который снижает риск рака

Профилактическое действие куркумы против рака научно доказано, утверждает Гинзбург.
«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», — отметил он.
Врач пояснил, что куркума предотвращает развитие рака толстой и прямой кишки, предстательной железы, а также молочных желез.
В полезной специи, добавил он, содержится куркумин — вещество, которое работает против онкологии.
«Куркумин возвращает опухолевой клетке чувствительность, после чего она сама себя убивает», — подытожил Гинзбург.