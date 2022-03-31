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Здоровье

Диетолог: сладкие десерты снижают иммунитет при омикроне

Сладкие десерты снижают иммунитет у больных омикроном, рассказала радио Sputnik врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

Сладости, кондитерские изделия, десерт.
Сладости, кондитерские изделия, десерт.
pixabay.com/

Сахар в сладких и жирных десертах — к примеру, мороженом — негативно влияет на иммунитет, отметила Игнатикова.

«Тем более мороженое — это добавленный сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который нам полезен», — сказала диетолог.

По ее словам, полезны фрукты. В них содержатся дополнительные витамины и клетчатка, необходимая организму. Кроме того, для укрепления иммунитета подойдут отварные овощи, мясо, рыба, яйца и творог.

Игнатикова добавила, что при восстановлении после омикрона можно есть десерты в небольших количествах.

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