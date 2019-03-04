Диетологи рассказали, сколько блинов можно съесть за масленичную неделю

Врачи рекомендуют россиянам съедать не более двух-трех блинов в день пару раз в неделю. Если превысить это количество можно получить проблемы со здоровьем, сообщают «Известия».

Готовить блины лучше самостоятельно, а начинку выбирать нежирную — фруктовую или творожную. В одном блине среднего размера содержится около 100 килокалорий.

«Когда человек следит за своей массой тела, рекомендуется за раз съедать не более двух-трех блинов и максимум два раза в неделю. Этот продукт не должен быть в постоянном рационе», — считает врач-диетолог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Елена Ливанцова.

Врач-гастроэнтеролог «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко сообщил, что блины — не очень тяжелый продукт для желудка. «Проблема состоит в том, с чем их едят. Избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной железы», — заявил он.

Лучше всего блины есть горячими, потому что в холодном состоянии жиры, которые в них находятся, будут медленнее расщепляться. Эксперты сошлись во мнении, что блины — это хороший источник энергии, поэтому они подходят для завтрака.

В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.