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Здоровье
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Эксперт: из-за инициатив Следкома врачи будут отказываться от сложных операций

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о создании специальных отделов для расследования врачебных ошибок. Эксперты считают, решение приведет к тому, что врачи будут отказываться от сложных операций, боясь ошибок, пишет URA.ru.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Согласно приказу, следить за врачами будут 28 следователей. СК обратил внимание на врачей еще в июле этого года, предложив ввести в Уголовный кодекс статьи за «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Первая предполагает лишение свободы до семи лет, вторая — до четырех.

Один из следователей на условиях анонимности подтвердил URA.ru, что расследовать дела о врачебных ошибках — неблагодарное дело: «Врачебное сообщество очень закрытое, все повязано корпоративной этикой. Собеседник агентства также отметил, что «никто толком не понимает в том, что расследует».

Во врачебном сообществе считают, что факт появления специальных следователей и дополнительных уголовных статей приведет к отказу врачей от рискованных операций.

Александр Саверский,
президент Лиги защитников пациентов:

Очень часто при расследовании преступлений такого рода правоохранители действуют как слон в посудной лавке. Ведь, по сути, мы имеем дело с презумпцией виновности врача — он фактически заранее виновен. При этом все как-то забывают, что медики имеют дело с больными людьми.

Сейчас реаниматологи и сотрудники «скорой помощи» находятся в шоке. Они в первую очередь — в зоне риска — в случае чего, их легко сделать уголовными преступниками.

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