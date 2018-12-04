Эксперт: из-за инициатив Следкома врачи будут отказываться от сложных операций

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о создании специальных отделов для расследования врачебных ошибок. Эксперты считают, решение приведет к тому, что врачи будут отказываться от сложных операций, боясь ошибок, пишет URA.ru.

Согласно приказу, следить за врачами будут 28 следователей. СК обратил внимание на врачей еще в июле этого года, предложив ввести в Уголовный кодекс статьи за «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Первая предполагает лишение свободы до семи лет, вторая — до четырех.

Один из следователей на условиях анонимности подтвердил URA.ru, что расследовать дела о врачебных ошибках — неблагодарное дело: «Врачебное сообщество очень закрытое, все повязано корпоративной этикой. Собеседник агентства также отметил, что «никто толком не понимает в том, что расследует».

Во врачебном сообществе считают, что факт появления специальных следователей и дополнительных уголовных статей приведет к отказу врачей от рискованных операций.

Александр Саверский,

президент Лиги защитников пациентов: