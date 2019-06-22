Эксперты назвали 5 нервных привычек, которые могут испортить здоровье

Не стоит грызть ногти, облизывать губы или часто жевать жвачку. По мнению экспертов, даже такие невинные на первый взгляд привычки могут портить людям здоровье, рассказывает МедикФорум.

1. Привычка грызть ногти

Дерматологи утверждают, что люди, обкусывающие ногти или кожу вокруг них, рискуют занести в микроскопические ранки на пальцах микробы из ротовой полости или наоборот — заселить рот бактериями из-под ногтей, способными вызывать инфекции десен и горла.

2. Привычка накручивать волосы на палец

Волосы при этом испытывают давление, что может привести к повреждению корней, выпадению волос и даже к инфекции кожи головы, считают медики. 3. Привычка хрустеть шеей

Многие думают, что такие растягивающие движения шеей, во время которых раздается хруст, помогают избавиться от напряжения в ней. Но при регулярном повторении таких действий эластичные ткани и связки в мышках и позвонках шейного отдела могут стать гипермобильными и более восприимчивыми к травмам.

4. Привычка кусать губы

Когда люди покусывают губы или трогают их языком, облизывают, они переносят на слизистую губ находящиеся во рту пищеварительные ферменты. Из-за действия этих веществ могут развиться воспалительные процессы вплоть до образования фибром, требующих хирургического удаления.

4. Привычка пользоваться жвачкой

Тоже, как оказалось, совсем не безобидная привычка. В составе жвачек часто присутствует искусственный подсластитель сорбит, который может давать неприятный слабительный эффект. Но дело не только в этом. При жевании человек глотает лишний воздух. Это увеличивает риск скопления газов и вздутия, в том числе очень болезненного.