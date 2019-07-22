Эксперты предупредили об опасности пластиковых бутылок в жару

Пластиковые контейнеры и бутылки выделяют химические соединения в пищу или напитки, и по мере увеличения температуры процент примесей растет.

Количество этих химикатов слишком мало, чтобы вызывать проблемы со здоровьем, уверены в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Но ученые, изучающие долгосрочные последствия использования пластика, утверждают — эти небольшие дозы могут накапливаться с годами.

«Чем жарче, тем больше химических веществ попадает в пищу или питьевую воду», — говорит ученый Рольф Халден.

Исследование, проведенное еще в 2008 году, показало, что высокая температура ускорила попадание в воду сурьмы, которая используется при производстве ПЭТ-бутылок.

«Тепло помогает разрушать химические связи в пластмассах, таких как пластиковые бутылки, и химические вещества могут попадать в напитки», — рассказала исследователь Джулия Тейлор.

В 2014 году ученые обнаружили высокое содержание сурьмы и бисфенола в воде, продаваемой в китайских бутылках с водой. В 2016 году похожие результаты были получены в Мексике, пишет mail.ru.

По данным Международной ассоциации бутилированной воды, вода в пластиковых бутылках должна храниться в тех же условиях, что и другие продукты питания.

Ранее сообщалось, что в торговых сетях могут ввести систему скидок для тех, кто отказывается от использования пластиковых пакетов. Такую разработку ведет Минприроды России вместе с экспертами.