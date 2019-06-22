Елена Малышева рассказала, что журналист Сергей Доренко мог избежать смерти

Телеведущая Елена Малышева в своей передаче «Жить здорово!» рассказала, что гибель Сергея Доренко является случайностью, и её можно было избежать. О ее размышлениях на эту тем пишет портал «Актуальные новости».

Причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты, а не удар в барьер на дороге — напомним, Доренко ехал на мотоцикле, упал и врезался в барьер.

Елена Малышева сказала, что он скончался ещё до падения с мотоцикла, и она уверена, что этого можно было бы не допустить. Сергею Доренко поставили диагноз аневризма грудной аорты ещё в 2016 году. Однако за все время он так и не решился сделать операцию и не стал предпринимать каких-либо мер по укреплению здоровья.

Если бы Доренко позаботился о своём самочувствии, он наверняка бы остался жив. В России миллионы людей живут с этим заболеванием и при своевременном лечении и операции в дальнейшем не испытывают проблем со здоровьем, сказала Малышева.