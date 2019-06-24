Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Эксперт предупредила, что яблоки и груши могут быть опасными для здоровья

Людям, у которых есть аллергия на пыльцу, опасно есть яблоки, груши, орехи и косточковые фрукты, рассказала завотделением центра аллергологии одной из московских больниц Ирина Бобрикова.

Урожай яблок.
Урожай яблок.
СС0

Такие фрукты могут стать причиной перекрестной аллергии, когда организм как бы «путает» совершенно разные продукты, реагируя на них одинаково, цитирует врача РИА Новости. Эксперт назвала самую распространенную группу перекрестных аллергенов: это «береза — яблоко и другие косточковые.

70% людей, у которых есть аллергия на пыльцу березы, реагируют также на груши, яблоки, черешню, персики, сливы, вишню и лесные орехи. Первый пик сезонной перекрестной аллергии приходится на начало лета. А концу лета, когда зацветет полынь, подобные реакции появятся у аллергиков на цитрусовые, семена подсолнечника и лекарственные травы, среди которых — календула, мать-и-мачеха и ромашка.

При первых симптомах аллергии перестать употреблять аллергенный продукт, чтобы не вызвать дальнейшие реакции организма, пишет ura.ru. Основные симптомы, при которых нужна консультация врача — зуд, слезотечение и заложенность носа, учащенное, шумное дыхание, высыпания на коже в виде красных пятен или мелкой сыпи, быстро нарастающие отеки лица, шеи, рук.

Такие симптомы могут быть проявлением анафилаксии, опасной для жизни.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость