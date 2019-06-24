Эксперт предупредила, что яблоки и груши могут быть опасными для здоровья

Такие фрукты могут стать причиной перекрестной аллергии, когда организм как бы «путает» совершенно разные продукты, реагируя на них одинаково, цитирует врача РИА Новости. Эксперт назвала самую распространенную группу перекрестных аллергенов: это «береза — яблоко и другие косточковые.
70% людей, у которых есть аллергия на пыльцу березы, реагируют также на груши, яблоки, черешню, персики, сливы, вишню и лесные орехи. Первый пик сезонной перекрестной аллергии приходится на начало лета. А концу лета, когда зацветет полынь, подобные реакции появятся у аллергиков на цитрусовые, семена подсолнечника и лекарственные травы, среди которых — календула, мать-и-мачеха и ромашка.
При первых симптомах аллергии перестать употреблять аллергенный продукт, чтобы не вызвать дальнейшие реакции организма, пишет ura.ru. Основные симптомы, при которых нужна консультация врача — зуд, слезотечение и заложенность носа, учащенное, шумное дыхание, высыпания на коже в виде красных пятен или мелкой сыпи, быстро нарастающие отеки лица, шеи, рук.
Такие симптомы могут быть проявлением анафилаксии, опасной для жизни.