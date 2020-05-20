В эфире Мясников рассуждал о страхе россиян перед коронавирусом: «Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия», — говорит он.

Глава центра мониторинга советует людям «просто жить».

«Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут», — сказал Мясников.

Доктора и телеведущего Мясникова назначили главой информационного центра по коронавирусу в середине апреля, пишет znak.com.

«Кремлевский доктор» Мясников. Стоп-кадр YouTube.

Что известно о телеведущем

Мясников родился 15 сентября 1953 года в Ленинграде в семье врачей, говорится на официальном сайте медика. С 1996 года работал в США, окончил ординатуру при Медицинском центре Нью-Йоркского госуниверситета по специальности «врач общей практики».

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Уйти пришлось по семейным обстоятельствам. Но в СМИ Мясникова до сих пор называют «кремлевским доктором».

Во время работы в кремлевской клинике началась телевизионная карьера Мясникова. А в 2013 году Мясников стал ведущим программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.