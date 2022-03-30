1 апреля
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Здоровье

Инфекционист: позитивная эпидемиологическая ситуация наблюдается в России

В России наблюдается позитивная эпидемиологическая ситуация, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

Вознесенский подчеркнул, что с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью-зимой, ограничения могут вернуть.

Однако, уточнил он, снимают ограничения не просто так: соответствующее решение власти принимают, исходя из количества свободных коек под больных COVID-19.

По словам инфекциониста, ежегодно в апреле-мае заболеваемость ОРВИ глобально снижается.

«На прошлую неделю уровень заболеваемости ОРВИ был меньше на 30%, чем эпидемический порог. То есть на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация очень даже позитивная», — сказал Вознесенский.

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