Как не заразиться корью: симптомы у взрослых и детей, осложнения, профилактика

В Алтайском крае зафиксировали первый случай заражения корью. Это заболевание, из-за которого могут возникнуть серьезные осложнения — вплоть до воспаления мозга. Симптомы кори и способы профилактики — в материале altapress.ru.

Как передается корь?

Корь — это вирусная инфекция, предупреждает mosgorzdrav.ru. Люди, которые не переболели корью и не делали от нее прививку, после контакта с зараженным скорее всего заболеют: заражение происходит почти в 100% случаев.

Вирус кори очень летучий. Чаще всего инфекция передается воздушно-капельным путем. Кроме того, болезнь может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам домов.

От контакта с больным до появления симптомов кори может пройти от 8−21 суток

Симптомы кори у взрослых и детей

У заболевшего корью поднимается температура до 38−39 градусов и более, сообщает 54.rospotrebnadzor.ru. Снижается аппетит, нарушается сон. Начинается насморк, конъюнктив, светобоязнь. Больной кашляет, чихает, у него слезятся глаза. Затем по телу начинает распространяться сыпь. На 3−4 день болезни происходит общая интоксикация.

Врач. Медицина. СС0.

Какие возникают осложнения из-за кори?

При кори осложнения могут быть самым разными. Это ларингит и отит, пневмония, менингит, гепатит, коревой энцефалит (воспаление мозга). В редких случаях осложненная корь может приводить к пожизненной инвалидности.

Кроме того, после болезни иммунитет до 2 месяцев находится в угнетенном состоянии.

Как защитить себя и близких от болезни?

Прививки от кори — единственный надежный способ защиты от болезни. Те, кто не сделал прививку, могут заболеть в любом возрасте. Корь у взрослых протекает тяжелее, чем у детей.

Как сделать прививку от кори?

Прививку от кори детям делают два раза: первый раз в возрасте 1 года, второй — в 6 лет.

Взрослым людям от 18 до 35 лет делают прививку, если они не привиты или у них только одна прививка.

Прививки от кори в больницах и поликлиниках делают бесплатно.