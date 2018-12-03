Катаракта: новый взгляд

Причин развития этой болезни достаточно много, и с каждым годом она стремительно молодеет. Сегодня возрастные катаракты могут возникать и в 45 лет. Так же катаракту вызывают и различные системные заболевания, например сахарный диабет или травма глаз.
Единственным кардинальным способом решения этой проблемы является оперативное вмешательство. Удаляют катаракту различными способами, но самым современным и эффективным на сегодняшний день считается факоэмульсификация.
Суть процедуры заключается в том, что с помощью ультразвука помутневший хрусталик превращается в эмульсию, которая через специальный зонд выводится из глаза. На его место имплантируется искусственный хрусталик — складная интраокулярная линза. Все манипуляции при такой операции осуществляются через микроразрез (2−3,5 мм), который самогерметизируется и не требует наложения швов.
В клинике «Евростиль» данная процедура проводится на современном оборудовании с использованием высококачественных искусственных хрусталиков ведущих мировых производителей, которые максимально приближены к естественным и позволяют сохранять остроту зрения даже в темноте. Все искусственные хрусталики, предлагаемые клиникой «Евростиль» защищают сетчатку от вредных воздействий ультрафиолетового излучения, обладают идеально ровной поверхностью, не травмируют ткани глаза, не вызывают воспаления и препятствуют развитию вторичной катаракты.
Среди преимуществ удаления катаракты в клинике «Евростиль»:
- безопасность;
- безболезненность;
- операции проводятся абмулаторно;
- операции проводят высококвалифицированные хирурги Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова;
- мы предоставляем бесплатно проживание в гостинице для иногородних пациентов.
Не ждите созревания катаракты! Чем меньше ее зрелость, тем легче она удаляется. Клиника «Евростиль» проводит полную диагностику и хирургию катаракты — не затягивайте свой визит к нам. Зрение бесценно!
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