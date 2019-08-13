Каждый десятый аукцион на лекарства в Алтайском крае сорвался

В Алтайском крае не состоялся каждый десятый аукцион по закупке лекарств и медицинских изделий, сообщают « Вести Алтай » со ссылкой на региональный минздрав. В начале 2019 года власти края не смогли разыграть 34 аукциона.

Всего в течение года в Алтайском крае проходит около 700 аукционов. Для больниц и различных категорий льготников закупаются медикаменты на сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Срывы госзакупок характерны для многих регионов. По данным федеральных СМИ, с начала года в стране не прошло 60 тысяч аукционов — в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. Примерно четверть аукционов в России не состоялись.

Это связано с тем, что с нового года при определении начальной цены контракта нужно было использовать так называемую референтную цену, то есть среднюю стоимость препарата, сложившуюся в результате торгов. Такие цены оказались низкими, и поставщики отказывались от участия в аукционах.

Елена Кравец,

начальник отдела лекарственного обеспечения министрества здравоохранения Алтайского края:

Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и много регионов не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край. В начале года у нас 34 аукциона просто не разыгрались, и мы вынуждены их были переигрывать. Это были сахароснижающие таблетки, сердечная группа препаратов. Это в основном коснулось более дешёвого сегмента препаратов.

Чтобы не оставить пациентов без лекарств, в Минздраве применяли различные механизмы пополнения запаса. Частично использовали переходящие остатки, проводили краткосрочные торги, которые позволяют экстренно закупить небольшую партию медикаментов для оказания неотложной помощи. По словам Елены Кравец, сейчас ситуация с закупками стабилизировалась, в последние месяцы срывов аукционов не было.