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Коронавирус-мутант разделился на три опасные линии

Коронавирус разделился на три отдельных линии, обладающих своим набором мутаций в ключевых генах — к таким выводам пришла группа молекулярных биологов. Ученые проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2, пишет ТАСС.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Линии отличаются как заразностью, так и тем, как именно они распространялись по разным уголкам Земли.

Первые две из них, названные учеными «линия A» и «линия B» отличаются друг от друга, при этом они появились в первые дни развития эпидемии — в ноябре или в декабре 2019 года. Изначально «линия A» и «линия B» распространялись на территории Китая, однако впоследствии они проникли в прочие страны Азии и на западное побережье США.

Линия C, для которой характерна высокая скорость роста, возникла в конце февраля в Европе. Уникальные для нее мутации расположены в тех участках генома вируса, которые непосредственно отвечают за его размножение и проникновение в клетки.

Еще с первых дней развития вспышки COVID-19 в китайском Ухане ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует вызвавший ее коронавирус, пишет bfm.ru. Сегодня известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, как и возбудитель гриппа.

Вторая волна

После окончания распространения первой волны коронавирусной инфекции в мире может последовать вторая, заявила в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Между тем в китайской провинции Цзилинь поместили на карантин 108 млн человек. Там уже прекращено автобусное и железнодорожное сообщение. Закрыты школы.

В провинцию отправили правительственную комиссию. Уволены шесть местных высокопоставленных чиновников.

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