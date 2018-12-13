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Куда поставить кулер для воды?

Большой или маленький, настольный или напольный. Кулер для воды — это ценный помощник на вашей кухне или в офисе. Разбираемся, куда поставить этот аппарат, чтобы было удобно и красиво!

Кулер для воды.
Кулер для воды.
Источник: ООО БВК

Кулеры для бутилированной воды выбирают ценители комфорта, занятые люди и все, кому хочется пить настоящую природную воду. В отличие от бытовых фильтров, очищающих водопроводную воду, при помощи кулера вы можете пить изначально чистую артезианскую воду. Такую воду не нужно фильтровать, обеззараживать, а в ее составе только полезные для здоровья макро- и микроэлементы.

Кулер для воды — неприхотливая техника, которой достаточно розетки и санитарной обработки дважды в год. Прежде чем выбрать кулер, нужно понять, как его разместить на кухне, в офисе или в квартире. А в этом вам поможет Виктория Черноусова, дизайнер интерьеров.

  • Маленькая кухня. Для небольших помещений логично подобрать компактный кулер. Настольную модель можно разместить на столешнице или встроить непосредственно в кухонный шкаф, советует Виктория. Важно замерить расстояние от столешницы до навесного шкафчика, чтобы удобно было менять бутыль.
  • Кухня свободной планировки. Если пространство кухни или квартиры позволяет, выбирайте напольную модель кулера.

Виктория Черноусова: «Напольный кулер удобно поставить вблизи обеденной группы или же рядом с кухонным гарнитуром».

  • Офис. Кулер в офисе — это больше чем, холодная и горячая вода. Современные модели оснащены дополнительными функциями: встроенным холодильником или шкафчиком. Такие кулеры помогают экономить место, в них удобно хранить обеды, охлаждать напитки, хранить чайные и кофейные принадлежности.
Куда поставить кулер для воды?
Куда поставить кулер для воды?
Источник: ООО БВК

Кулер — это особый комфорт для дома или офиса, его установка навсегда решает проблему чистой и полезной воды. При выборе кулера определитесь с местом установки и воспользуйтесь акцией от «Легенды жизни»: компактный настольный кулер за 3500 руб., напольный со шкафчиком — за 4500 руб.* Подробности акции по телефонам в Барнауле 777−777, в Бийске 400−000 или на сайте 777−777.org

* Информация действительна на момент публикации

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