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Здоровье

Медики назвали ранние симптомы диабета

Ранние симптомы диабета можно спутать с признаками менее опасных болезней, сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

Один из распространенных симптомов — хроническая усталость, рассказали газете специалисты из The Global Diabetes Community. Нередко усталость связывают со стрессами, тяжелой работой и нарушениями сна.

Между тем, причиной может быть дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и объемом циркулирующего инсулина (он, напомним, в здоровом организме вырабатывается сам).

При этом инсулина может быть недостаточно или, напротив, его концентрация может быть повышенной. Проблема в том, что клетки в организме человека к нему не восприимчивы. В итоге сахар из крови не попадает в клетки, те не получают необходимой энергии и человек ощущает усталость.

К другим ранним признакам диабета медики относят сухость во рту, жажду, которую не удается утолить, потерю веса, медленное заживление ран, слишком частое мочевыделение, особенно ночью, зуд вокруг половых органов и размытое зрение.

По официальной статистике, в России диабетом страдают около 4,5 млн человек., сообщает медицинский портал.

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