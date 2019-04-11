Медики рассказали о пяти основных симптомах стресса

1. Боль в груди. Особенно боль в области сердца, часто возникает у людей, готовых «сломаться».
2 Пульсация в голове. Ее чувствуют эмоционально слабые люди, когда теряют контроль над ситуацией. Чтобы восстановить силы, достаточно отпустить проблему.
3. Напряжение в шее и плечах указывает на перегрузку и большую ответственность, взваленную на одного человека.
4. Проблемы с дыханием возникают из-за сильного стресса, поэтому стоит перестать сдерживать чувства.
5. Бессоница также может быть вызвана предчувствием грядущих перемен.
Медики советуют не переживать в одиночку все, а лучше поделиться своими тревогами с родными.