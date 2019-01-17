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Здоровье
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Минздрав просит отменить закон о восстановлении курилок в аэропортах России

Глава Минздрава Вероника Скворцова просит Госдуму отклонить законопроект о восстановлении курилок в аэропортах: это создаст для людей с вредной привычкой благоприятные условия. Авторы инициативы считают, что не имея возможность посещать специально отведенные места, россияне курят, где придется. Даже в комнате матери и ребенка, пишут «Известия».

Курение.
Курение.
Михаил Хаустов

Курилки в аэропортах закрыли в 2013 году законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Это по наблюдениям Минздрава сократило продажу сигарет на 11−15%, потому что люди чаще стараются избавиться от пагубной привычки.

Авторы законопроекта утверждают, что закон все равно постоянно нарушается. Пассажиры дымят в том числе в комнатах матери и ребенка. Однако Скворцова настаивает: международный опыт показывает, что при организации курилок в зданиях аэровокзалов возрастает вероятность нарушений запрета курения в других помещениях аэропорта в 4,8 раза.

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