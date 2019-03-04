«Врач жил в больничной палате». Почему в Алтайском крае не получается разобраться с нехваткой медиков

Чтобы привлечь молодых врачей в села края, необходимо увеличить набор абитуриентов на медицинские специальности, пересмотреть систему социальной поддержки и сделать ставку на специалистов более широкого профиля. О серьезной кадровой проблеме в здравоохранении региона говорил министр здравоохранения Дмитрий Попов на круглом столе АКЗС, где обсуждали социальный статус медработников.

Коэффициент совместительства

В крае трудятся 8 тыс. врачей и 22 тыс. средних медработников. Укомплектованность медучреждений медсестрами составляет 89%, с врачами дело обстоит хуже — их 83% от нормы.

Коэффициент совместительства у медсестер составляет 1,4. Он показывает в среднем, на скольких ставках трудится один работник. У врачей в крае этот показатель еще выше и составляет 1,7.

Организации здравоохранения особо нуждаются во врачах, провизорах, фармацевтах, рентген-лаборантах. В службе занятости края 2,3 тыс. вакансий для медработников. Чаще всего требуются медсестры (582 человека), фельдшер «скорой помощи» (190), участковый врач-терапевт (123 человека), врач «скорой помощи» (119 человек).

В аптеке. Олег Богданов

Слишком узкие специалисты

Проблемой Дмитрий Попов считает большое количество узких врачебных специальностей в России.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Мы насчитали 94 специальности, из них 77 — клинические. Идет размывание кадрового потенциала — будущих выпускников. В связи с этим надо обучать врача смежным специальностям. В большей степени это касается районов края. Не может быть терапевта, который не знает функциональной диагностики или не может расшифровать кардиограмму.

Основная задача сейчас, по словам министра, сконцентрироваться на базовых специалистах, без которых невозможно оказание медпомощи в том или ином учреждении. На районном уровне — это терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология-реаниматология, стоматология. На уровне межрайонном дополнительно нужны в первую очередь кардиологи, неонатологи, неврологи, травматологи.

Врачи. Медицина. Операция. СС0

Молодые кадры

По данным Минздрава, более 80 медработников в год уходят на пенсию, и ежегодно доля врачей предпенсионного возраста увеличивается.

«Отрадно, что люди стараются сохранить себя в профессии, но мы понимаем, что естественный отток из отрасли велик, — сказал Дмитрий Попов. — Необходимо, чтобы этот отток как минимум соответствовал притоку».

Министр, однако, признал, что исходя из числа абитуриентов на медицинских специальностях, чисто арифметически закрыть потребность в медперсонале в ближайшие шесть лет невозможно. Попов считает, что уже сейчас необходимо увеличить набор в колледжи и АГМУ.

День знаний в АГМУ. 1 сентября 2015 года. Наталья Вязанцева

Целевой набор

Целевой набор в вуз, на который «выделяются серьезные бюджетные средства», тоже не всегда решает проблему. Молодые специалисты часто под разными предлогами или не идут работать в медицину, либо не хотят возвращаться в село, откуда их направили на учебу.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Целевая подготовка позволят в какой-то мере обременить специалиста долгом отработать до пяти лет в той или иной организации. Но и здесь находятся законодательные лазейки. Трудоустраивается порядка 65% выпускников. Они находят аргументы, чтобы не ехать в село. Невыплата стипендии, необеспечение соцгарантиями, непредоставление места проживания — все это поводы, чтобы не возвращаться.

Те «целевики», которые поступали в вуз в 2012 году, сейчас его закончили, но по разным причинам не стали подписывать трудовые договоры. По словам Попова к ним «были приняты жесткие меры», большинство трудоустроились, остальные «привлекли к решению вопроса адвокатов».

Врач. Лаборатория. открытые источники в интернете

Миллион гарантий

По федеральным проектам «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» специалистам выплачивают соответственно миллион и полмиллиона рублей. Этой возможностью в прошлом году воспользовались 103 врача и 56 фельдшеров.

У медработников много льгот: компенсации за аренду жилья и проезд до места работы, санаторно-курортное лечение, служебный транспорт, места в детских садах и другое. Однако не всегда они исполняются. Особенно это касается жилья.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

У нас такие случаи были, когда главный врач несколько месяцев жил в больничной палате, потому что негде было. Так нельзя. Мы должны предоставлять гарантии.

Минздрав констатирует снижение интереса к программам, привлекающим медработников к работе в селах. Не помогает даже большая единовременная компенсация.

«На мой взгляд, существующих мер поддержки недостаточно. Необходимо искать новые стимулы», — заключил министр.