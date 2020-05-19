Минздрав: в России остановили плановую вакцинацию из-за эпидемии

В связи с эпидемией Минздрав РФ остановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев, сообщает РИА Новости .

В ведомстве обосновали решение достаточно большой нагрузкой на иммунитет на фоне пандемии коронавируса.

«Принято решение на этот период приостановить привычный календарь, ибо все прививки являются воздействием на иммунную систему человека и реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична», — сказал Гриднев.

По словам замминистра, сейчас понятно, что вирусы выходят на первое место по угрозам для здоровья человека, поэтому важнейшим компонентом профилактики COVID-19 будет разрабатываемая сейчас вакцина. После ее появления Минздрав будет определяться с возможным расширением календаря прививок.

Ранее министерство разъясняло, что решение о продолжении или прекращении плановой вакцинации регионы должны принимать сами в зависимости от эпидобстановки, пишет bfm.ru.

Специалисты Минздрава при этом предупреждали об опасности остановки вакцинации: из-за этого могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний, в частности паротита и кори.