Курение может защитить женщин от одного из видов рака, заявил онколог

Рак тела матки — одна из самых распространенных злокачественных опухолей у женщин. Он стоит на втором месте после рака молочных желез. Однако вероятность его появления у курящих женщин снижается.
Бернштейн исходил изо такой логики. Одним из факторов риска выступает гиперэстрогения — то есть в первую фазу менструального цикла организм женщины вырабатывает слишком много эстрогена. У курящих женщин этот гормон вырабатывается в гораздо меньших количествах.
И все же эта совсем не повод начать курить. Онкологи уверены: вреда от курения в сотни раз больше, нежели пользы.
Лев Берштейн сказал: если рак тела матки у женщины уже образовался (то есть если она заболела), то употребление никотина только усугубит ситуацию, ухудшит течение болезни и увеличит вероятность смерти.
«Я это называю ножницами, — то есть риск заболевания из-за курения снижается, а смертность в течение пяти лет существенно возрастает», — подытожил Берштейн.