Новые варианты вируса. Может ли вакцинация замедлить мутацию COVID-19

Мутация означает, что вирус воспроизводит самого себя, но при этом постепенно видоизменяется. Так, инфекция с одной или несколькими мутациями называется вариантом".
Отмечается, что варианты COVID-19, как правило, появляются медленнее. Чем, например, у ВИЧ или гриппа.
Чтобы быстро предотвратить появление новых штаммов, от коронавируса нужно привить 80−90% населения планеты. Об этом сказал Жемчугов в беседе с радио Sputnik.
«Иммунная прослойка нарастает, если эффективность вакцины больше 50%. Если меньше, то она будет топтаться на месте или уменьшаться за счет появления новых вариантов вируса», — отметил эксперт.
Владислав Жемчугов добавил, что можно изменить механизм конструирования профилактических препаратов. Так можно решить проблему новых вариантов коронавируса.
По словам инфекциониста, в Центре имени Гамалеи собираются зарегистрировать технологию — по ней за несколько недель или месяцев будут разрабатывать вакцины против нарастающих штаммов.
Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что вакцина не остановит пандемию COVID-19, и для приостановки инфекции нужно привить до 70% населения каждой страны.