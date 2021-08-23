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Здоровье

Новые варианты вируса. Может ли вакцинация замедлить мутацию COVID-19

«Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций», — заявил иммунолог Владислав Жемчугов. Рассказываем, когда приостановится эволюция коронавируса и помогут ли в этом прививки.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0
1 Что означает «мутация» вируса?

Мутация означает, что вирус воспроизводит самого себя, но при этом постепенно видоизменяется. Так, инфекция с одной или несколькими мутациями называется вариантом".

Отмечается, что варианты COVID-19, как правило, появляются медленнее. Чем, например, у ВИЧ или гриппа.

2 Как прививки могут замедлить возникновение новых вариантов?

Чтобы быстро предотвратить появление новых штаммов, от коронавируса нужно привить 80−90% населения планеты. Об этом сказал Жемчугов в беседе с радио Sputnik.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
3 Какой должна быть вакцина «против мутаций»?

«Иммунная прослойка нарастает, если эффективность вакцины больше 50%. Если меньше, то она будет топтаться на месте или уменьшаться за счет появления новых вариантов вируса», — отметил эксперт.

4 Что, кроме вакцинации, спасет от эволюции ковида?

Владислав Жемчугов добавил, что можно изменить механизм конструирования профилактических препаратов. Так можно решить проблему новых вариантов коронавируса.

По словам инфекциониста, в Центре имени Гамалеи собираются зарегистрировать технологию — по ней за несколько недель или месяцев будут разрабатывать вакцины против нарастающих штаммов.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что вакцина не остановит пандемию COVID-19, и для приостановки инфекции нужно привить до 70% населения каждой страны.

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